В Харькове потушили пожар в университете имени Каразина

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в главном корпусе Национального университета имени В. Н. Каразина. Об этом сообщила ГСЧС.

Сегодня в 12:25 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в подсобном помещении здания главного корпуса университета.

Персоналом заведения была организована эвакуация студентов и преподавателей из здания. На свежий воздух самостоятельно вышло около трехсот человек. Жертв и пострадавших нет.

На время прибытия пожарных на место пожара было установлено, что в подсобном помещении горела мебель и вещи на площади 30 кв.м. Спасателям удалось не дать огню распространиться за пределы помещения, в частности - на находящийся сверху помещение актового зала, отметили в ГСЧС.

Пожар локализован в 13:00, в 13:30 полностью ликвидирован.