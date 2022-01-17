Альтернатива инвестициям в новостройки: куда вкладывать в 2022-м

Привлекательность вложения средств с целью получения прибыли в квартиры в новостройках в этом году будет ниже, чем в прошлом. Поэтому инвесторы ищут альтернативные варианты. Окупаемость средств, инвестированных в строительство доходных домов (сервисных апартаментов) составляет в среднем от 7 до 10 лет, а прибыль от частных инвестиций – 10-12% в год, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

Инвестиционный потенциал

По данным компании INSPI Development, в ближайшие 3-5 лет на рынке недвижимости доля частных инвесторов в сегменте сервисных апартаментов может вырасти до 20-25%.

"Для девелопера окупаемость инвестиций в создание сервисных апартаментов равна окупаемости коммерческих объектов в удачных локациях: офисных помещений, ТРЦ районного формата и т.д. А для граждан, предпочитающих вкладывать средства для их сохранения и приумножения, появилась весомая альтернатива первичному рынку жилья" , – подчеркнул Владимир Семенцов, управляющий партнер INSPI Development.

Перспективные регионы

Наиболее привлекательными для развития сервисных апартаментов есть Киев и крупные областные центры, в частности Харьков, Днепр, Одесса, Львов, а также ряд городов, в которых созданы благоприятные условия для бизнеса, например, Винница, Житомир, Ивано-Франковск.

Кроме этого, высокая востребованность таких объектов наблюдается в регионах с рекреационными возможностями – на побережье Черного, Азовского морей и в Карпатах.

"Развитие сегмента сервисных апартаментов напрямую зависит от экономических условий и туристического потенциала того или иного города. Со временем такие объекты могут стать весомой альтернативой сегменту аренды жилья, но с дополнительными преимуществами" , – говорит эксперт.

Сумма инвестиций и прибыль

Сумма инвестиций в создание проекта на 100-150 сервисных апартаментов комфорт-класса с собственной управляющей компанией в формате live-work-play (с кафе, фитнес-центрами, магазинами, коворкингами) может обойтись застройщику минимум в 6-8 млн долларов, что на 25-30% дороже, чем строительство ЖК этой же категории.

"Реализация проекта сервисных апартаментов существенно дороже, чем строительство жилья. Однако самым главным преимуществом является постоянная прибыль уже после ввода объекта в эксплуатацию, чего не имеет в большинстве новостроек. В ЖК для инвесторов, чтобы начать получать прибыль, еще нужно сделать ремонт и меблировать помещения" , – отметил специалист.

При этом украинские девелоперы все чаще обращают внимание на развитие этого сегмента, который по своей сути является коммерческой недвижимостью.

Сейчас в Украине реализуется более десятка проектов сервисных апартаментов преимущественно в формате доходных домов и апарт-отелей. Однако в ближайшие 2-3 года их количество может вырасти в 1,5 раза.