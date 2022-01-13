Потепление до +5°С днем и мокрый снег: погода 14 января

После сильных морозов в Украину идет вполне конкретное потепление – уже в пятницу градусник нигде не покажет минусовую температуру днем. Кроме того, погода﻿ обещает быть очень влажной – всю территорию страны накроет мокрым снегом и дождем.

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В пятницу, 14 января, во всех восточных, южных, в большинстве западных и центральных областей, а также в Крыму ожидается температура около 2-5°С днем и от -13°С на востоке до 2°С на западе и в центре страны ночью. В северных, а также в Киевской, Закарпатской и Запорожской областях будет немного прохладнее – там обещают 0-3°С днем и от -8°С на юге до 1°С на севере ночью.

Из осадков 14 января ожидается мокрый снег с дождем и гололедица по всей территории Украины, но при этом в Крыму возможен снег, а в Черниговской области – дождь. Во всех восточных и южных областях ожидается ветер около 22-36 км/час, в Харьковской области возможны шквалы до 40 км/час. В центральных и западных областях ветер будет посильнее – до 25-40 км/час в среднем. И самый сильный ветер будет на севере страны – 29-43 км/час. А вот в Крыму будет наименее ветрено – около 11-29 км/час в среднем, местами возможны шквалы до 36 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 14 января ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, из-за сильных порывов ветра объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В столице Украины, Киеве﻿, 14 января ожидается температура воздуха от -1°С до 4°С в течение дня, шквальный ветер 29-40 км/час и гололедица.