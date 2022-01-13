В Украине снова рекордно подорожает сахар

В Украине в ближайшее время цена сахара может подняться еще на 30%. Это связано с резким подорожанием газа для производителей, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Как объяснил директор Научно-практического центра свеклосахарной промышленности Александр Коротынский, отрицательная рентабельность наблюдается уже не первый год.

Он отметил, что доля газа в себестоимости производства сахара занимает уже почти 70%. А работа многих предприятий свеклосахарной отрасли становится просто убыточной.

Эксперт не исключает, что цены на сахар в самое ближайшее время вырастут еще на 30-35%.

В конце 2021 года, когда началось производство сахара после уборки урожая, часть заводов просто не начала работать.

А это не только потеря рабочих мест для работников, но и потеря налогов и снижение объемов выработки сахара.

Также эксперты дают печальные прогнозы на 2022 год в кондитерской отрасли. Рост цен в прошлом году составил 25-30%.

Также были проблемы с реализацией продукции на внутреннем и внешнем рынках. И ряд предприятий задумывается над целесообразностью производства в таких условиях.

"Производственные потребности среднего кондитерского предприятия в газе составляют примерно 300-600 тыс. кубометров, а в отопительный сезон эта потребность значительно возрастает.

При стоимости газа на уровне 55 тыс. грн, предприятию придется выложить от 16 до 32 млн грн. Немало компаний просто не имеют таких средств", - рассказал президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

Цены на торты в 2021 году выросли уже на 80%, так как в себестоимость входит не только энергоноситель, а и продукты, которые также существенно подорожали.