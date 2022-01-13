Четыре американских дипломата в Европе пострадали от "гаванского синдрома"

У дипломатов в представительствах США в Женеве и Париже появились симптомы «гаванского синдрома», одного из них отправили обратно в США на лечение, сообщает Новое время.

«Гаванский синдром» приводит к мигрени, тошноте, провалам в памяти и головокружению. Впервые о загадочном﻿﻿ синдроме стало известно в 2016 году, когда десятки сотрудников посольства США в Гаване (Куба) пожаловались на одинаковые симптомы. Американские эксперты считают, что болезнь, вероятно, вызвана направленной импульсной радиочастотной энергией.

Сотрудникам американских диппредставительств стало известно об инцидентах летом прошлого года, позже об этом сообщили в Госдепартамент.

По данным WSJ, в Женеве признаки «гаванского синдрома» выявили по меньшей мере у трех дипломатов, одного из которых вывезли на лечение в США. В Париже сотрудникам посольства сообщили об одном предполагаемом случае «гаванского синдрома,» и попросили информировать о необычных симптомах. В Госдепе не прокомментировали эту информацию.

WSJ отмечает, что «гаванский синдром» наблюдали у около 200 человек, работавших в Европе, Китае и Южной Америке.

По информации газеты The New York Times, за последние пять лет более 130 американских дипломатов и шпионов получили повреждения мозга в результате предполагаемых акустических атак, которые получили название «гаванский синдром».