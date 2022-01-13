Укрзализныця подала в суд на "АрселорМиттал Кривой Рог"

Государственная компания «Укрзализныця» хочет отсудить 5,7 миллионов гривен у криворожского комбината «АрселорМиттал», сообщает Телеканал D1.

10 января «Укрзализныця» подала в Хозяйственный суд Днепропетровской области иск против криворожского комбината «АрселорМиттал». Сумма иска – 5 миллионов 725 тысяч 794 гривны и 6 копеек.

По информации из Единого государственного реестра судебных решений, «АМКР» не зарегистрировал 38 расчетов корректировки к налоговым накладным за железнодорожные перевозки в 2018 году.

Из–за этого «Укрзализныця» пришлось заплатить больший на 5 миллионов 725 тысяч 794 гривны и 6 копеек налог на добавленную стоимость. Теперь «Укрзализныця» требует возврат этих денег. Рассмотрение иска начнётся 8 февраля.