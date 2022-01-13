"Сич-2-30" вышел на связь после запуска

Сегодня состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30". Аппарат уже вышел на связь, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отмечает глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, был проведен первый сеанс связи с украинским спутником.

"Сигнал устойчивый. Всех поздравляю!" ,- отметил председатель Госкосмоса.

Запуск аппарата состоялся сегодня в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.