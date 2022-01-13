"Слуги" планируют добавить полномочия АМКУ
Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в эфире телеканала "Рада".
"Нужно говорить также честно, что Антимонопольный комитет — это такой орган, который родом из 2000-х, и в последний раз закон писался в 2000 году, системно ничего не делалось, были только какие-то "заплатки", — пояснил он.
По словам Корниенко, Антимонопольный комитет требует "лучшего инструментария", в частности, учитывая функционирование системы государственных закупок и появление в повестке дня вопроса о деолигархизации.
"У нас уже есть на выходе законопроект о внесении изменений в антимонопольное законодательство, в частности о деятельности Антимонопольного комитета, увеличении возможностей для его работы… Такой закон уже создан, разработан, полностью согласован с международными экспертами", — сказал первый вице-спикер, отметив, что парламент "в ближайшие дни" будет его принимать.