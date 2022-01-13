В Австралии зафиксировали самую высокую температуру за 60 лет

В Австралии зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений — с 1962 года, сообщает InfoResist.

13 января температура воздуха в прибрежном городе Онслоу в Западной Австралии достигла рекордных +50,7°C. В Бюро метеорологии уточнили, что такую температуру зафиксировали в 14:26 по местному времени.

Ранее подобная жара была 60 лет назад в Южной Австралии. При этом Онслоу и прилегающие районы могут побить этот рекорд, так как 14 января ожидается еще большее повышение температуры.

По информации местных СМИ, средняя температура в Онслоу в это время года обычно гораздо ниже и составляет +36,5°C. Кроме того, два других города, Марди и Роборн, также сообщили о температуре более 50 градусов.

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Люк Хантингтон из Бюро метеорологии пояснил, что скопление горячего воздуха в регионе было вызвано отсутствием гроз. Сегодня местные жители стараются реже выходить на улицу и оставаться в помещения с кондиционерами, а также пить больше воды.