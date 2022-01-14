Что нельзя делать в случае переохлаждения: разъяснение Минздрава

Переохлаждение (гипотермия) может стать губительным для организма. Наступить оно может незаметно, при понижении температуры тела на 1-2 градуса, даже при движении и физической работе, сообщает Обозреватель.

В Минздраве предупредили о том, что следует быть осторожными в холодные дни и придерживаться простых правил безопасности. Там же отметили, что возникновение проблемы лучше предотвратить, чем потом ее решать.

При переохлаждении сначала человек чувствует озноб, его дыхание и пульс учащаются, артериальное давление немного повышается, появляется гусиная кожа. Далее из-за снижения температуры внутренних органов угнетаются их функции: уменьшается частота дыхания и сердцебиения, человек чувствует вялость, апатию, сонливость, мышечную слабость.

В Минздраве обратили внимание, что пальцы ног и рук, уши и нос замерзают первыми из-за того, что у них тонкая жировая прослойка.

Признаки переохлаждения

озноб;

речь теряет четкость и стает похожа на бормотание;

дыхание замедляется и становится поверхностным;

пульс – слабый;

нарушение координации;

тянет на сон;

спутанность сознания или потеря памяти;

обморок;

алая/синяя, холодная кожа.

Что необходимо предпринять в случае переохлаждения

Как посоветовали в Минздраве, в случае, если человек замерз, он должен зайти в ближайшее помещение. Если же такого нет рядом, следует максимально укутать шею и голову. При этом необходимо убедиться, что вещи сухие.

Уже находясь в помещении, к телу можно прикладывать теплые компрессы. При этом следует выбирать участки в центре тела – шею, грудь и пах. Если для этого используются бутылки с горячей водой, следует их завернуть в полотенце, чтобы не обжечься.

Для согрева необходимо пить теплые безалкогольные напитки с сахаром, а также съесть белковую пищу. Если это возможно – двигаться, чтобы восстановить кровообращение.

Что нельзя делать во время переохлаждения

Медики не рекомендуют практиковать быстрый нагрев. Например, лезть в горячую ванну или прижиматься к обогревателю. Также, по их словам, не стоит растирать руки и ноги, пытаясь разогреть их. Неэффективным способом разогрева в Минздраве также считают алкоголь и табак.

"Алкоголь способствует усиленной теплоотдаче, а курение табака – сужению сосудов, что приводит к усилению переохлаждения" , – предупредили врачи.

Они же посоветовали мониторить сводки о погоде и одеваться в соответствии с температурой воздуха.