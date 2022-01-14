Что нельзя делать в случае переохлаждения: разъяснение Минздрава
Переохлаждение (гипотермия) может стать губительным для организма. Наступить оно может незаметно, при понижении температуры тела на 1-2 градуса, даже при движении и физической работе, сообщает Обозреватель.
В Минздраве предупредили о том, что следует быть осторожными в холодные дни и придерживаться простых правил безопасности. Там же отметили, что возникновение проблемы лучше предотвратить, чем потом ее решать.
При переохлаждении сначала человек чувствует озноб, его дыхание и пульс учащаются, артериальное давление немного повышается, появляется гусиная кожа. Далее из-за снижения температуры внутренних органов угнетаются их функции: уменьшается частота дыхания и сердцебиения, человек чувствует вялость, апатию, сонливость, мышечную слабость.
В Минздраве обратили внимание, что пальцы ног и рук, уши и нос замерзают первыми из-за того, что у них тонкая жировая прослойка.
Признаки переохлаждения
- озноб;
- речь теряет четкость и стает похожа на бормотание;
- дыхание замедляется и становится поверхностным;
- пульс – слабый;
- нарушение координации;
- тянет на сон;
- спутанность сознания или потеря памяти;
- обморок;
- алая/синяя, холодная кожа.
Что необходимо предпринять в случае переохлаждения
Как посоветовали в Минздраве, в случае, если человек замерз, он должен зайти в ближайшее помещение. Если же такого нет рядом, следует максимально укутать шею и голову. При этом необходимо убедиться, что вещи сухие.
Уже находясь в помещении, к телу можно прикладывать теплые компрессы. При этом следует выбирать участки в центре тела – шею, грудь и пах. Если для этого используются бутылки с горячей водой, следует их завернуть в полотенце, чтобы не обжечься.
Для согрева необходимо пить теплые безалкогольные напитки с сахаром, а также съесть белковую пищу. Если это возможно – двигаться, чтобы восстановить кровообращение.
Что нельзя делать во время переохлаждения
Медики не рекомендуют практиковать быстрый нагрев. Например, лезть в горячую ванну или прижиматься к обогревателю. Также, по их словам, не стоит растирать руки и ноги, пытаясь разогреть их. Неэффективным способом разогрева в Минздраве также считают алкоголь и табак.
"Алкоголь способствует усиленной теплоотдаче, а курение табака – сужению сосудов, что приводит к усилению переохлаждения", – предупредили врачи.
Они же посоветовали мониторить сводки о погоде и одеваться в соответствии с температурой воздуха.
"Не забывайте о шапке, перчатках, шарфе, возможно, специальной защитной маске для лица, теплых носках и водонепроницаемой обуви", – добавили в Минздраве.