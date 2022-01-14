В США назвали вопросы, которые готовы обсуждать с РФ

США готовы к разговору с Российской Фе﻿дерацией. Американская сторона готова говорить о разрешении конфликтов, снижении рисков агрессии и повышения доверия, но не базовых принципов международной системы безопасности, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает пресс-служба представительства США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

"Наш подход – очень серьезный. Мы сказали, что открыты к диалогу высокого уровня. И продемонстрировали это путем участия в двусторонних переговорах по стратегической стабильности, в совете Россия-НАТО, и сейчас мы вовлечены в процесс здесь, в ОБСЕ" , – заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в ответ на заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова, что якобы США не готовы к серьезным переговорам.

При этом американский дипломат указал, что Вашингтон "не собирается вести новые переговоры по ключевым принципам" или отказываться от основных элементов Хельсинкского заключительного акта, Устава ООН и Парижской Хартии.

"Это – основы и базовые принципы международной системы, и они не подлежат новым переговорам" , – подчеркнул Карпентер.

В то же время он отметил, что Вашингтон "будет рад обсудить" с Москвой урегулирование конфликтов, снижения рисков агрессии военной прозрачности.