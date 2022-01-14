Блинкен рассказал, в чем Путин "очень хорош"

У президента РФ Владимира Путина очень хорошо получается "держать свои возможности открытыми". Военное вторжение на территорию Украины – одна из таких возможностей, сообщает Деловая столица.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью NPR.

На вопрос журналиста, во сколько тот оценивает шансы полноценного вторжения в Украину, политик ответил, что это одна из возможностей, которые рассматривает Путин.

"Одна из вещей, в которых президент Путин очень хорош, это держать свои возможности открытыми. И я подозреваю, что это часть того, что он делает сейчас, ища, что может сработать, а что нет" , — сказал госсек.

Представитель США добавил, что новая агрессия в отношении Украины получит достойный отпор.