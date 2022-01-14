Блинкен рассказал, в чем Путин "очень хорош"
У президента РФ Владимира Путина очень хорошо получается "держать свои возможности открытыми". Военное вторжение на территорию Украины – одна из таких возможностей, сообщает Деловая столица.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью NPR.
На вопрос журналиста, во сколько тот оценивает шансы полноценного вторжения в Украину, политик ответил, что это одна из возможностей, которые рассматривает Путин.
"Одна из вещей, в которых президент Путин очень хорош, это держать свои возможности открытыми. И я подозреваю, что это часть того, что он делает сейчас, ища, что может сработать, а что нет", — сказал госсек.
Представитель США добавил, что новая агрессия в отношении Украины получит достойный отпор.
"Как я уже сказал, если он выберет возобновление агрессии против Украины, это также будет иметь последствия. Он должен учитывать все это. Мы не можем принимать эти решения за него. Мы, несомненно, можем объяснить, какими будут результаты того или иного пути", – подытожил Блинкен.