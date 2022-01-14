Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг ажиотажный спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился. Национальный банк опять провел две интервенции и продал около 80 млн долларов, но смог лишь немного замедлить падение гривны.

Экспортеры, видя, что доллар растет, придерживают продажи, выжидая, до какого максимального уровня дойдет курс. Поэтому есть все предпосылки для продолжения роста котировок на межбанке. Уровень 27,80 гривен вчера был пробит; сегодня будут проверять на прочность 27,90, и если он тоже не удержит рост, безналичный доллар может вырасти до 28 гривен ровно. Национальный банк пока только притормаживает процесс, пытаясь регулировать скорость ослабления гривны.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 27,80/27,90 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева вчера подорожал еще на 13 копеек. Утром его продавали по 27,86-27,87 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 27,99-28,00 гривен. Разрыв между наличным и безналичным долларом сохраняется на уровне 15 копеек. Сегодня утром продажа в столице будет стартовать с 28,02-28,05 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников. Чем выше растет доллар, тем ближе такая возможность.

Евро на рынке FOREX в четверг попытался продолжить рост, но смог подняться лишь до отметки 1,1480 доллара, после чего скорректировался ниже. Утром пятницы наблюдается очередная попытка подняться выше: евро уже поднялся с 1,1450 до отметки 1,1481 доллара. Наличный евро вчера за день подорожал еще на 15 копеек, синхронно с ростом цены наличного доллара: утром оптовые обменные пункты продавали его по 31,85-31,90 гривен, а к вечеру ценник достиг 32,00-32,05 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 32,05-32,10 гривен за один евро. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня есть все шансы для продолжения роста ценника на наличный евро.

Российский рубль в четверг резко упал после высказываний заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. Доллар, стоивший вчера утром 74,40 рубля, к вечеру взлетел до 76,60 рублей. Состоянием на 8:30 утра пятницы рубль торгуется в широком диапазоне 75,90-76,20 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве вчера продавали по 3,70-3,73 гривны за 10 рублей. Если падение гривны продолжится, то сегодня рубль может подорожать на 2 копейки, до 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.