КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда – Южная Корея

Пхеньян произвел пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

Береговая охрана Японии, в свою очередь, обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. По ее данным, снаряд упал в воду. Ранее суда, находящиеся в море, призвали проявить осторожность и не приближаться к объекту, если он окажется в воде в зоне их видимости.

В этом году Северная Корея уже трижды проводила испытания вооружений. Предыдущие прошли 5 и 11 января, тогда власти заявили об успешном тестировании гиперзвуковой ракеты.

Ранее США в ООН предложили ввести новые санкции против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет, которые фиксировали с сентября прошлого года.