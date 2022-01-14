В Украине снова хотят изменить ответственность за вождение пьяным

Поводом для таких инициатив стала авария которая произошла недавно в Харькове, сообщает 24 Канал.

"Украина остается государством, в котором у полиции связаны руки относительно злостных нарушителей правил дорожного движения. Полицейский не может забрать права водителя даже у явно нетрезвого водителя. А суды завалены текущими делами и не очень быстро рассматривают дела по вождению в нетрезвом виде" , – жалуется чиновник МВД.

"Законодатели, прошу Вас принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях и процессуальный кодекс, чтобы ввести обязательный срок для рассмотрения дел по вождению в нетрезвом состоянии в течение 72 часов с момента вступления в суд протокола по статье 130 КУоАП" , – пишет на своей странице в соцсети Антон Геращенко.

Напомним, что Антон Геращенко является автором многих законодательных инициатив, которые касаются расширения прав полиции и уменьшение прав граждан. Для примера автофиксация (которая не помогла в уменьшении количества ДТП) и законопроект о доносах на автовладельцев – его инициативы.