Subaru представила электрический гиперкар STI E-RA

На автосалоне в Токио компания Subaru продемонстрировала электромобиль STI E-RA. Его четыре электромотора суммарно развивают 1088 лошадиные силы, сообщает РБК-Украина.

Концепт гоночного электромобиля создан с целью наработки опыта для создания новых технологий автоспорта в борьбе с изменением климата. Ближайшая цель японского автопроизводителя состоит в том, чтобы STI E-RA промчал круг по знаменитой Северной петле Нюрбургринга менее чем за 6 минут 40 секунд. На это указывает само название концепта E-RA - Electric Record Attempt. Но произойдет это не так скоро, в 2023 году - после обширных испытаний электромобиля по всей Японии.

Subaru STI E-RA оснащен четырьмя электромоторами и встроенным инвертором от компании Yamaha. Силовая установка мощностью 1088 лошадиных сил (800 кВт) питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 60 кВт*ч.

Спорткар также оборудован сложной технологией векторизации крутящего момента, которая получает сигналы от датчиков скорости вращения колес, угла поворота рулевого колеса, перегрузок и скорость рыскания - чтобы определить оптимальные параметры тяги и торможения для каждого колеса.

Внешне автомобиль мало чем отличается от привычных нашему глазу прототипов гоночных автомобилей: фар со светодиодными дневными ходовыми огнями, ярко выраженный передний сплиттер, отверстия в арках передних колес для улучшения аэродинамики и охлаждения, большой воздухозаборник на крыше, массивное заднее антикрыло и крупный диффузор.

На Токийском автосалоне Subaru представила еще один электромобиль: концепт Solterra STI основан на текущей серийной модели и получил новый спойлер на крыше, а также красные акценты на переднем сплиттере, боковых юбках и заднем диффузоре.

Кроме того, Subaru представила на выставке ряд других автомобилей: ним относятся Levorg STI Performance Concept, WRX S4 STI Performance Concept, BRZ STI Performance и гоночный BRZ GT300.