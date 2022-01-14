В РФ объявили внезапную проверку боевой готовности армии

В России объявили внезапную проверку боевой готовности в Восточном военном округе в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", сообщает ТАСС.

"В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности" , - заявили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе проверки будут проведены тактические учения и боевые стрельбы на удаленных полигонах.

Также будет проведена оценка возможностей транспортной сети РФ.

"Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки" , - отметили в российском Минобороны.

Восточный военный округ РФ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил России на Дальнем Востоке. Штаб находится в Хабаровске.