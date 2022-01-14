Маск объявил продажу товаров Tesla за криптовалюту

Компания Tesla объявила о приеме криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары. Соответствующая информация появилась на сайте созданного Илоном Маском предприятия по производству электромобилей, сообщает ТАСС.

В магазине компании представлены предметы одежды, аксессуары, автомобили и другие позиции. Товары, доступные к покупке за криптовалюту, помечены специальным значком. На сайте Tesla отмечается, что совершенные посредством Dogecoin покупки не подлежат возврату, обмену или отмене. Подчеркивается также, что интернет-магазин не работает с другими криптовалютами.

Сам Илон Маск в пятницу написал в Twitter, что продукцию Tesla теперь "можно купить за Dogecoin" . Ранее он неоднократно положительно отзывался о Dogecoin в своем микроблоге.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.