Масштабное ДТП в Крыму: столкнулись 13 автомобилей

Массовая авария с участием 13 автомобилей произошла под Севастополем, пострадали три человека, сообщает Крыминформ.

«Из-за образования гололедицы на дорожном покрытии участка автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, в районе моста через реку Бельбек, произошло столкновение 13 автомобилей. В настоящее время известно, что участниками ДТП стали один «Камаз», два фургона «Газель» и 10 легковых автомобилей. Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека» , - сообщает издание. ﻿

Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что в результате столкновения «Камаз» развернуло поперек дороги, он проломил разделительное дорожное ограждение и выехал на встречную полосу.