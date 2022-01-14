Официально: "Шахтер" согласовал трансфер известного бразильца

Вингер амстердамского "Аякса" Давид Нерес уже в скором времени будет официально представлен в статусе игрока украинского клуба. "Шахтер" и "Аякс" достигли договоренности о переходе 24-летнего бразильца, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил официальный сайт нидерландского клуба.

Это первый новичок дончан в зимнее трансферное окно.

Новый контракт вступает в силу немедленно. Сумма трансфера официально составила €12 миллионов. Она может вырасти до €16 миллионов за счет бонусов.

Детали контракта не сообщаются, однако ранее СМИ отмечали, что Нерес подпишет соглашение с "Шахтером" до лета 2026 года.

По словам агента, в "Шахтере" Нерес планирует снова вернуться на топ-уровень, поскольку в "Аяксе" в этом сезоне он выпал из основы.

Стоит отметить, что переход бразильца - не первое дорогостоящее вложение "горняков" за последнее время. Летом они заплатили более 40 миллионов за трех игроков - Педриньо (18 млн), Марлона (12) и Лассину Траоре (10). Отметим, что последний также перешел из состава "Аякса".

Давид Нерес: карьера