Наталья Могилевская очаровала зимним образом

Певица Наталья Могилевская побывала на концерте подруги – Оли Поляковой. Звезда продемонстрировала эффектный зимний образ, надев кофту и коричневую кожаную юбку, сообщает 24 Канал.

Артистка сфотографировалась на фоне величественной афиши. Наталья предстала перед камерой в коричневом свитере с высокой горловиной и длинной кожаной юбке. Талию знаменитости подчеркнул кожаный пояс в тон юбке. Из обуви на Могилевской были стильные туфли на широких каблуках. ﻿