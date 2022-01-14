РФ обвиняет НАТО в "заманивании" стран в Альянс

Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что НАТО пытается искусственно заманивать к себе новых членов, сообщает Корреспондент.

"Курс США и Североатлантического альянса откровенно провозглашен как сдерживание КНР, РФ, не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться.

То есть такое искусственное заманивание, расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются" , - сказал он.

Лавров заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.

"Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий" , - сказал он.

Также глава МИД РФ снова заявляет о планах США и НАТО "замотать" процесс по гарантиям безопасности. Но, по его словам, на переговорах они уяснили необходимость быстро и конкретно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Лавров полагает, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с РФ под предлогом ситуации в Украине. Кроме того, Лавров заявил, что страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий в мире.

"Всем понятно, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал, западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий" , - сказал он.

"Они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок" , - утверждает Лавров.

По его словам, страны Запада создают новые узкие форматы взамен ООН. "Эти междусобойчики подаются как коалиции передовиков, которые диктуют новые подходы, необходимые сегодня всем остальным" , - отметил министр.