ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ПФУ почти 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом: