США собираются построить для Украины несколько военных катеров

США заказали строительство двух патрульных катеров Mark VI для Украины, сообщает Вести.

Пентагон выделил на строительство катеров более 25 млн. долларов, это стало возможно в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales. Средства направят компании SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон), которая проведет оснащение, активацию и обучение экипажей суден.

Работы будут проводить в Такоме, штат Вашингтон. Время завершения строительства катеров – март 2026 года. США законтрактовали 10 таких суден для Украины.

Mark VI относятся к боевым катерам, они используются для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов. Также США собираются передать Украине катер типа Айленд уже в первом квартале 2022 года.