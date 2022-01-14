Археолог-аматор нашел тайник с кельтскими монетами

В Германии недалеко от Берлина археолог-любитель нашел настоящий клад – древний тайник с золотыми кельтскими монетами, первое известное кельтское золотое сокровище в Бранденбурге, сообщает УНИАН.

Об уникальной находке сообщила министр культуры Бранденбурга Манья Шюле, передает livescience.com.

В тайнике насчитали 41 монету, все они были отчеканены более 2000 лет назад.

Сообщается, что клад недалеко от деревни Байц обнаружил археолог-доброволец из Бранденбургского государственного управления наследием Вольфганг Херкт. Первая найденная монета напомнила ему крышку маленькой бутылки из-под ликера. Эти необычные монеты изогнуты, такая их особенность послужила источником немецкого названия "regenbogenschüsselchen", что переводится как "радужные кубки".

По словам нумизмата и научного сотрудника Монетного кабинета замка Фриденштайн в Германии Марьянко Пилекича, который изучал клад, по народному поверью, радужные кубки находили там, где радуга касалась земли. По еще одной легенде, радужные кубки "падали прямо с неба и считались талисманами на удачу и предметами с лечебным эффектом".