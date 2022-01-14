Без плесени и черствости: как правильно хранить хлеб

Хлеб является неотъемлемой частью культуры питания. Для того, чтобы он дольше оставался свежим, существует ряд правил хранения этого продукта. Часто хлеб плесневеет или черствеет – это значит, что хозяева хранят его неправильно, сообщает Профиль.

Дело в том, что процесс сопровождается испарением воды – в результате хлеб высыхает. Можно затормозить очерствение, если поместить продукт в хлебницу, пакет из бумаги, ткани или полиэтилена. Однако материал должен хорошо пропускать воздух, чтобы хлеб не заплесневел.

При покупке разных видов изделия – ржаного и пшеничного – лучше хранить их отдельно. Можно положить в одну хлебницу, но в разные отсеки. У черного хлеба изначально больше влаги, поэтому он дольше не черствеет.

Хранение в хлебнице

Лучше всего приобрести хлебницу из дерева или из нержавеющей стали. Подойдет также пластик, но специально предназначенный для пищевых продуктов. Все хлебницы, кроме деревянных, полезно периодически мыть средством для посуды. После этого нужно протереть хлебницу бумажной салфеткой и дать ей просохнуть, прежде чем класть туда хлеб. Место для хлебницы лучше выбрать подальше от источников интенсивных запахов. Можно использовать лайфхак и насыпать в хлебницу немного соли – она впитает лишнюю влагу.

Льняной мешок

Можно завернуть хлеб в льняное полотенце, пошить мешок или купить. Его нужно регулярно стирать, проветривать и сушить. При стирке избегать порошков с сильным запахом, иначе хлеб пропитается ими. Лучше всего прополаскивать тканевый мешок в соленой воде. Лучше иметь пару таких мешков, чтобы можно было их менять.

В морозильной камере

В замороженном состоянии продукт будет сохраняться долго и не портиться. Просто перед употреблением нужно заранее его вытащить и погреть в духовом шкафу или микроволновке. Чтобы за время хранения продукт не терял влагу, нужно поместить его в пластиковую тару или обернуть фольгой.

Можно ли хранить в холодильнике

В холодильнике хлеб теряет свой первоначальный вкус быстрее, чем при других способах хранения. К тому же, буханка активно вбирает в себя запахи соседствующих продуктов. Есть и другая опасность – любой испорченный продукт может подпортить и хлеб.