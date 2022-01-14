Сергей Притула улетел в отпуск с женой без детей

Шоумен Сергей Притула присоединился к числу звездных коллег, отправившихся в зимние отпуска. Он вместе с любимой улетел за границу, а трое детей супругов остались дома, сообщает 24 Канал.

Екатерина и Сергей воспитывают троих детей, вместе с которыми проводят большинство свободного времени. Но иногда супруги устраивают романтические путешествия вдвоем.

Сергей Притула улетел в отпуск с женой

Муж решил сделать любимой сюрприз и организовал для нее поездку за границу. Сергей опубликовал в своем Инстаграме фото с самолета.

В заметке Сергей отметил, что ближайшие 10 дней он проведет вдвоем с женой. Однако, куда именно отправились влюбленные пока неизвестно.