Хакеры из КНДР за год похитили криптовалюту на $400 млн

Хакеры, связанные с Северной Кореей, за 2021 год совершили как минимум семь кибератак на криптовалютные платформы, заполучив цифровые активы на сумму почти $400 млн, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis, сообщает Интерфакс-Украина.

"Число хакерских атак, имеющих отношение к Северной Корее, в 2021 году возросло до семи с четырех в 2020 году, а объем похищенных средств увеличился на 40%" , - отмечается в докладе.

Chainalysis указывает, что в основном деятельность хакеров, связанных с КНДР, была направлена на инвестиционные компании и централизованные биржи. Хакеры применяли фишинговые атаки, вредоносные программы и уязвимости в кодах, а также сложные методы социальной инженерии для выкачивания средств из организаций.

Как сообщается, значительную часть кибератак, вероятно, провела хакерская группировка Lazarus Group, которая находится под санкциями США. Группировку обвиняли во взломе международных банков, клиентских аккаунтов, а также в кибератаке на компанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году.

По данным Chainalysis, Пхеньян также активизировал усилия по отмыванию украденной криптовалюты, расширив использование программных инструментов, позволяющих скрыть происхождение активов. Кроме того, исследователи обнаружили еще не прошедшие процесс отмывания цифровые активы на сумму $170 млн, полученные в результате 49 кибератак в период с 2017 по 2021 год.

Совбез ООН обвиняет КНДР в использовании украденных средств для поддержки развития программ ядерных и баллистических ракет в обход санкций.