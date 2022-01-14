Валютный рынок пятницы: ход торгов

В отличие от вчерашнего дня, сегодня рост котировок на межбанковском валютном рынке﻿ начался с самого утра.

С 27,85 гривен на покупке и 27,91 гривен на продаже за неполных четыре часа безналичный доллар подорожал до 27,98 гривен на покупке и 27,984 гривен на продаже. И это с учетом того, что Национальный банк уже выходил на рынок с интервенцией по методу «выбора лучшей» цены и продал около 50 млн долларов по цене от 27,95 гривен и выше. Желающих купить растущий в цене доллар по-прежнему очень много, а вот продавцы, понимая, что время работает на них, не торопятся выставлять заявки. Продают только те, кому срочно нужна гривна. К обеду объем торгов на межбанке достиг 210 миллионов долларов.

Операторы наличного валютного рынка сообщают о паническом ажиотажном спросе на наличного «американца». Между городами цена продаваемого доллара отличается порой более чем на 10 копеек. В Киеве утром оптовые обменные пункты продавали доллар по 28,05-28,07 гривен, а к обеду даже крупные опты продавали доллар по 28,18 гривен. По информации портала «Курс Украины» в этот виток роста доллар быстрее дорожает именно в столице; по другим крупным городам цены на него на текущий момент ниже, чем в Киеве. Например, в Харькове на 13:30 доллар можно купить по 28,12 гривен, в Днепре – по 28,13-28,15 гривен.

Евро на FOREX в четверг предпринял очередную попытку роста, но смог подняться лишь до отметки 1,1481 доллара, после чего опустился даже ниже утренних значений. Наличный евро продолжает расти в цене. Сегодня утром его еще продавали по 32,05-32,08 гривен, а к обеду ценник вырос до 32,18-32,20 гривен.

Российский рубль лихорадит. Утром пятницы он укрепился до отметки 75,60, а к моменту написания статьи упал до 76,63 рублей за доллар. Причиной очередного падения российской валюты стали высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров заявил: "Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - вторая красная линия".Синхронность падения гривны и рубля привела к неизменности цены наличного рубля в Украине. В частности, в столице сегодня, как и вчера, продают наличный рубль по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей. Более дешевых предложений нет.