Фанаты "Милана" посвятили Шевченко баннер на матче с "Дженоа"

В четверг, 13 января, в рамках 1/8 финала Кубка Италии "Милан" сражался против "Дженоа". Игра завершилась победой "россонери" в дополнительное время, сообщает УНИАН.

Перед началом поединка болельщики "Милана" вывесили огромный баннер в честь бывшего нападающего своего клуба, а ныне тренера "грифонов" Андрея Шевченко.

"Долгая история любви, взгляд в Манчестере, высеченный в наших сердцах. Шева – легенда навсегда" , – написали на баннере ультрас "красно-черных".

Кроме того, болельщики "Милана" на "Сан-Сиро" долго скандировала имя своего любимца.

twitter.com/milanclubchile

"Взгляд Манчестере" - отсылка к взгляду Шевченко на рефери перед пробитием решающего пенальти в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" на "Олд Траффорд" в 2003 году. Именно гол украинца принес их команде победу в Лиге чемпионов.

В футболке "Милана" Шевченко провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

В составе "россонери" украинец выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерская карьера Андрея Шевченко в Италии складывается далеко не так успешно, как игровая. Руководство "Дженоа" рассматривает вариант увольнения украинского специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко