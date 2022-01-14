Нацбанк заявил о попытках взлома его сайта

На протяжении последних дней на информационные сети НБУ предпринимались попытки внешних хакерских атак неизвестными лицами из разных стран мира. В частности, очередная попытка была во время массовой атаки на правительственные веб-ресурсы Украины в ночь с 13 на 14 января.

В Нацбанке отметили, что попытки атаки удалось нейтрализовать.

"Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме. В частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ" , - говорится в сообщении НБУ.

НБУ утверждает, что киберзащита банковской инфраструктуры организована с применением новейших технологий и эффективным использованием комплексов и систем защиты.

Учитывая массовою хакерскую атаку, Национальный банк призывает банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.

Напомним, в ночь 14 января хакеры атаковали ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН, Минэнерго, ГСЧС, «Дію».

Как отмечали в Госспецсвязи, это самая мощная хакерская атака за 4 года.