Украина отдаст МВФ денег на 16 млн пенсий

В 2022 году Украина обязалась выплатить Международному валютному фонду $2,37 млрд (65,7 млрд грн). За эти деньги можно было бы выплатить 16,4 млн средних пенсий в Украине (по 4 тыс. грн, по данным ПФУ). В то же время Киев рассчитывает получить от Фонда в этом году меньшую сумму – до $2,2 млрд, сообщает Обозреватель.

Пиковые выплаты по долгам перед МВФ традиционно ждут Украину в марте и сентябре. За эти 2 месяца страна отдаст кредитору $1,35 млрд, свидетельствуют данные на официальном сайте МВФ.

Самые "легкие" месяцы, в которые выплаты вообще не предусмотрены, – январь и июль. Первые платежи в пользу МВФ должен состояться уже 1 февраля, на общую сумму около $61 млн.

Пока что МВФ не утвердил ни одного транша для Украины в 2022 году. Однако программа финансирования stand-by, которая должна была закончится еще в 2021-м, продлена до июня-2022. Украина уже получила по этой программе $2,8 млрд. В целом же соглашение рассчитано на $5 млрд кредита.

Таким образом, в 2022 году Украине теоретически могут выделить еще $2,2 млрд. Однако сделать это получится лишь при быстром выполнении условий Фонда, с чем в Киева уже не раз возникали проблемы.

Что Украина пообещала МВФ

В конце ноября-2021 во время очередного пересмотра программы МВФ Кабинет министров согласился не проводить резкое повышение минимальной зарплаты. Потому в 2022-м минималка увеличится всего на 3% при прогнозируемом росте цен на 6,2%.

Кроме того, в обновленном меморандуме с Фондом предусмотрено повышение тарифов ЖКХ – власти в обязались с 1 мая 2022-го определять тарифы на газ и отопление исходя из рыночной стоимости.

При этом должна сохраняться система субсидий.

"Мы продолжим наши усилия, направленные на предотвращение возврата квазифискальных дефицитов в секторе природного газа путем установления тарифов на уровне выше себестоимости и при этом будем обеспечивать защиту уязвимых слоев население", – говорится в документе.

А за долги по коммуналке будут штрафовать.

"Мы разработаем соответствующие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взимание платежей из домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменение)" , – написано в меморандуме.

Также в документе содержатся и другие обязательства Украины, к примеру: