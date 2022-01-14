Белорусский комик приехал из РФ в Украину, спасаясь от КГБ

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко заявил, что КГБ Беларуси объявило его в розыск из-за политических взглядов и его шуток о режиме Александра Лукашенко. Сейчас звезда стендапа находится в Украине, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил во время концерта.

"В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один" , – пошутил Комиссаренко.

Комик ранее переехал в Россию, а в разгар протестов в Беларуси перевез туда своих родителей, чтобы избежать политического преследования. В то же время Комиссаренко часто шутил о режиме Лукашенко, а его монологи о непризнанном президенте "чык-чырыке" набирали сотни тысяч просмотров в YouTube.

Некоторое время Комиссаренко чувствовал себя в безопасности в России, но накануне Нового года комик серьезно обеспокоился.

"Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами. Он написал мне сообщение: "Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются похитить в Москве и вывезти машиной в Беларусь. Проявите осторожность" , - рассказал Комиссаренко.

Звезда стендапа также отметил, что его часто спрашивают, верит ли он в то, что его могут похитить спецслужбы Беларуси. Отвечая на этот вопрос Комиссаренко напомнил, что Лукашенко посадил самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, чтобы задержать его. Поэтому комик считает свое похищение вполне реальным.

Сейчас комик находится в Украине. 15 января в Киеве запланирован его стендап-концерт. Неизвестно, вернется ли Комиссаренко в РФ после гастролей в Украине.