Беспорядок негативно влияет на ментальное здоровье людей

Влияет ли порядок в доме на ментальное здоровье человека? Спойлер: влияет. И сильнее, чем может показаться, сообщает 24 Канал.

В грязном помещении труднее сосредоточиться

Прежде всего из-за беспорядка в доме люди вынуждены тратить время на поиски нужных вещей, например ключей от квартиры. Беспорядок может коснуться и финансовой стороны жизни.

Однако главное, что беспорядок негативно влияет на психологическое состояние людей и их субъективное самочувствие. Исследователи из Университета Нью-Мексико выяснили, что из-за беспорядка люди иначе воспринимают свои дома.

Когда в доме неубрано, это может мешать людям получать удовольствие от пребывания в помещении. В конце концов – влияет на удовлетворенность жизнью.

"Когда вокруг человека сильный беспорядок, он теряет контроль над своим физическим окружением, и это может вызвать стресс, депрессию или тревогу," , – отметили исследователи.

В другом исследовании ученые пришли к выводу, что беспорядок в доме снижает продуктивность и повышает уровень прокрастинации. А еще может снизить способность человека сосредоточиться на задаче, поэтому люди чаще допускают ошибки в работе.

Расстройство накопления

Беспорядок в доме может привести к желанию не разобрать его, а, наоборот, заполнить пространство как можно большим количеством вещей – из-за этого начинает развиваться расстройство накопления.

Расстройство накопления – что это?

Это болезнь, относящаяся к обсессивно-компульсивным расстройствам. Пациентам с этим диагнозом трудно расставаться с любыми вещами независимо от их стоимости. В результате их дома заполняются всем подряд, в них становится трудно жить.

Часто люди с расстройством накопления хранят вещи, связанные с воспоминаниями или, по их мнению, могут понадобиться в будущем. Такое поведение имеет серьезные социальные последствия.

Уборка делает людей счастливее

Итак, из-за беспорядка в доме:

люди теряют работоспособность;

у них портится настроение;

возникает неудовлетворенность жизнью;

а в некоторых случаях приводит к психическому расстройству.

Нейробиолог из Университетского колледжа Лондона считает, что после уборки увеличивается выработка нейромедиатора дофамина и человек чувствует себя довольным.

Внимание! Что одному человеку будет казаться беспорядком, для другого может быть нормой. Доцент психологии из Университета Южной Калифорнии говорит, что тот или иной беспорядок может беспокоить одних людей и совсем не беспокоить других. При этом уборку не нужно превращать в навязчивую идею, а вот разумное расхламление может быть полезным для психического здоровья и эмоционального благополучия.