Россия заявила о задержании группы хакеров REvil по запросу США

Федеральная служба безопасности РФ заявила о ликвидации хакерской группировки REvil. Операцию провели по запросу США, сообщает УНИАН.

Поводом для розыска стало обращение компетентных органов США, которые сообщили о лидере преступной группы и ее причастности к посягательству на информационные ресурсы высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрование информации и вымогательства денежных средств за ее дешифровку.

Хакеров задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Всего удалось задержать 14 хакеров. У них изъяли более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 "Неправомерный оборот средств платежей" Уголовного кодекса РФ. Компетентные органы США о проведении спецоперации проинформированы.

Как сообщалось ранее, летом хакеры REvil взломали около 200 американских компаний в ходе масштабной кибератаки с использованием программ-вымогателей. Злоумышленники завладели программным обеспечением для управления технологиями ИТ-компании Kaseya в Майами.