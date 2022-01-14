Итоги валютного рынка пятницы: доллар "вырос" до 28
В пятницу котировки безналичного доллара поднялись выше психологического уровня 28 гривен. Последняя сделка торговой сессии прошла по цене 28,012 гривен.
Продолжающееся вторую неделю падение гривны не оставило импортерам выбора: покупать валюту сейчас или ждать. Промедление всего на одни сутки оборачивается потерей в 10-15 копеек на каждом долларе. В то же время продавцы валюты уже поняли, что им торопиться некуда: чем позже продашь валюту, тем больше заработаешь. Национальный банк явно отказался от идеи удержать какой-то конкретный уровень. Участники торгов надеялись, что хотя бы уровень 28 гривен устоит. Но сегодня пал и он; не помогли очередные две интервенции Национального банка, которые регулятор провел по методу «выбора лучшей цены». До обеденного перерыва он продавал валюту по 27,95 гривен, а после обеда – по 27,98 гривен. Как только Нацбанк ушел, котировки одним рывком преодолели психологический уровень 28 гривен.
Закрыли основную фазу торгов пятницы на 15 копеек на покупке и на 17 копеек на продаже выше, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,85/27,95 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись широко: спред на открытии составил привычные 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,89 гривен прошла в 9:24. В отличие от предыдущих дней, котировки сразу же после начала торгов начали расти – медленно, но непрерывно. Продавцы выжидали, и когда чьи-то заявки на продажу удовлетворяли, тут же ставили ценники выше закрывшихся. В районе 11:30 на рынке появился Национальный банк. Как и в предыдущие дни, он начал закрывать самые дорогие заявки на покупку в районе 27,95 гривен и выше. Продав таким образом 50 млн долларов, регулятор ушел, а котировки продолжили рост. К обеденному перерыву они достигли 27,98 гривен на покупке и 27,984 гривен на продаже. После окончания обеденного перерыва число покупателей стало меньше, чем продавцов. Появилась надежда, что рост затормозится, но не успели котировки снизиться на 3-4 копейки, как их тут же раскупили, и цифры на табло Bloomberg вновь начали расти. Национальный банк был вынужден появиться еще раз. Но вместо того, чтобы выставить ордер на продажу по какой-то фиксированной сумме, регулятор вновь начал закрывать самые дорогие заявки на покупку в районе 27,98 гривен. В 15:30 он ушел, и котировки продолжили расти, поднявшись к закрытию торгов выше 28 гривен на продаже. Последние сделки пятницы прошли по цене 28,00 гривен и дороже.
Котировки закрытия торгов – 27,99/28,02 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 32,3 млн по сравнению с четвергом и на 16:00 составил 344,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,9412 гривен.
- Официальный курс доллара на 17 января установлен на отметке 27,9514 гривен за доллар, рост на 21,42 копейки.
- Официальный курс евро на 17 января установлен на отметке 31,989 гривен за евро, рост на 20,77 копеек.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал еще на 10 копеек. Утром его продавали по 28,05-28,07 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 28,15-28,17 гривен. Разрыв между наличным и безналичным долларом сохраняется на уровне 15 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:15 – 1,1432 доллара. Сегодня евро достиг отметки 1,1481 доллара, после чего скорректировался вниз до отметки 1,1423 на фоне возобновления роста доллара против остальных валют после трехдневного падения. Наличный евро в Украине растет вслед за наличным долларом. За день наличная евровалюта прибавила в цене еще 10 копеек: утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,05-32,08 гривен, а к вечеру ценник достиг 32,15-32,18 гривен.
Российский рубль в пятницу продолжил падение и достиг 77 рублей за доллар после очередного высказывания руководителя МИД России Сергея Лаврова, который заявил: "Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - вторая красная линия". К вечеру рубль компенсировал часть своих потерь, укрепившись до 76 рублей за доллар и состоянием на 17:15 торгуется в диапазоне 76,10-76,25 рублей за доллар. Синхронность падения гривны и рубля в очередной раз привела к неизменности цены наличного рубля в Украине. Последние два дня наличный рубль в Киеве продают по 3,70-3,72 гривны за 10 руб