Итоги валютного рынка пятницы: доллар "вырос" до 28

В пятницу котировки безналичного доллара﻿ поднялись выше психологического уровня 28 гривен. Последняя сделка торговой сессии прошла по цене 28,012 гривен.

Продолжающееся вторую неделю падение гривны не оставило импортерам выбора: покупать валюту сейчас или ждать. Промедление всего на одни сутки оборачивается потерей в 10-15 копеек на каждом долларе. В то же время продавцы валюты уже поняли, что им торопиться некуда: чем позже продашь валюту, тем больше заработаешь. Национальный банк явно отказался от идеи удержать какой-то конкретный уровень. Участники торгов надеялись, что хотя бы уровень 28 гривен устоит. Но сегодня пал и он; не помогли очередные две интервенции Национального банка, которые регулятор провел по методу «выбора лучшей цены». До обеденного перерыва он продавал валюту по 27,95 гривен, а после обеда – по 27,98 гривен. Как только Нацбанк ушел, котировки одним рывком преодолели психологический уровень 28 гривен.

Закрыли основную фазу торгов пятницы на 15 копеек на покупке и на 17 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,85/27,95 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись широко: спред на открытии составил привычные 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,89 гривен прошла в 9:24. В отличие от предыдущих дней, котировки сразу же после начала торгов начали расти – медленно, но непрерывно. Продавцы выжидали, и когда чьи-то заявки на продажу удовлетворяли, тут же ставили ценники выше закрывшихся. В районе 11:30 на рынке появился Национальный банк. Как и в предыдущие дни, он начал закрывать самые дорогие заявки на покупку в районе 27,95 гривен и выше. Продав таким образом 50 млн долларов, регулятор ушел, а котировки продолжили рост. К обеденному перерыву они достигли 27,98 гривен на покупке и 27,984 гривен на продаже. После окончания обеденного перерыва число покупателей стало меньше, чем продавцов. Появилась надежда, что рост затормозится, но не успели котировки снизиться на 3-4 копейки, как их тут же раскупили, и цифры на табло Bloomberg вновь начали расти. Национальный банк был вынужден появиться еще раз. Но вместо того, чтобы выставить ордер на продажу по какой-то фиксированной сумме, регулятор вновь начал закрывать самые дорогие заявки на покупку в районе 27,98 гривен. В 15:30 он ушел, и котировки продолжили расти, поднявшись к закрытию торгов выше 28 гривен на продаже. Последние сделки пятницы прошли по цене 28,00 гривен и дороже.

Котировки закрытия торгов – 27,99/28,02 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 32,3 млн по сравнению с четвергом и на 16:00 составил 344,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,9412 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,9412 гривен. Официальный курс доллара на 17 января установлен на отметке 27,9514 гривен за доллар, рост на 21,42 копейки.

установлен на отметке 27,9514 гривен за доллар, рост на 21,42 копейки. Официальный курс евро на 17 января установлен на отметке 31,989 гривен за евро, рост на 20,77 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал еще на 10 копеек. Утром его продавали по 28,05-28,07 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 28,15-28,17 гривен. Разрыв между наличным и безналичным долларом сохраняется на уровне 15 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:15 – 1,1432 доллара. Сегодня евро достиг отметки 1,1481 доллара, после чего скорректировался вниз до отметки 1,1423 на фоне возобновления роста доллара против остальных валют после трехдневного падения. Наличный евро в Украине растет вслед за наличным долларом. За день наличная евровалюта прибавила в цене еще 10 копеек: утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,05-32,08 гривен, а к вечеру ценник достиг 32,15-32,18 гривен.

Российский рубль в пятницу продолжил падение и достиг 77 рублей за доллар после очередного высказывания руководителя МИД России Сергея Лаврова, который заявил: "Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - вторая красная линия". К вечеру рубль компенсировал часть своих потерь, укрепившись до 76 рублей за доллар и состоянием на 17:15 торгуется в диапазоне 76,10-76,25 рублей за доллар. Синхронность падения гривны и рубля в очередной раз привела к неизменности цены наличного рубля в Украине. Последние два дня наличный рубль в Киеве продают по 3,70-3,72 гривны за 10 руб