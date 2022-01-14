Россия уже разместила в Украине диверсантов и готовит вторжение

Россия уже разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать предлогом для военного вторжения, а само вторжение может произойти между серединой января и серединой февраля, сообщает Новое время.

"Россия создает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения, через диверсию и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины" , — пишет Guardian со ссылкой на неназванного чиновника в США..

По его информации, Россия уже подготовила группу агентов для спецоперации на востоке страны.

"Российские влиятельные лица уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных сетях" , — сказал чиновник и добавил, что Кремль использовал схожую тактику перед оккупацией Крыма в 2014 году.

По данным США, военные страны-оккупанта начнут операцию за несколько недель до военного вторжения, которое может произойти между серединой января и серединой февраля.

14 января, CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Россия готовится провести спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать предлог для вторжения. У США есть информация, указывающая на то, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения этой спецоперации, передавал источник.

CNN отмечало, эта информация созвучна с ранее сделанными заявлениями Министерства обороны Украины и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Россия с осени 2021 года активно наращивает войска и технику у украинской границы и на оккупированных территориях. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск составила более 94 тыс. солдат и офицеров.

В декабре 2021-го западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года. В январе 2022-го New York Times со ссылкой на источники среди американских официальных лиц сообщил, что российский президент Владимир Путин решил передвинуть дату возможного вторжения в Украину ближе к весне.