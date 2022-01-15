"Заря" арендовала экс-футболиста "Шахтера"

"Заря" объявила о трансфере Олега Данченко. Правый защитник присоединился к луганской команде на правах аренды с опцией выкупа, сообщает УНИАН.

Об этом официально пишет пресс-служба "Зари".

"Заря" арендовала Данченко на полтора года и сохраняет возможность в конце выкупить контракт Олега в афинском Аеке. 27-летний Данченко в текущем сезоне вообще не сыграл за греческий АЕК ни одного матча.

Олег Данченко: карьера