Молдова ввела новые правила въезда

С понедельника, 17 января, Молдова поменяла правила въезда в страну, сообщает УНИАН.

В частности, въезжать смогут все граждане, независимо от уровня распространения COVID-19 в их странах, однако на границе им придется предъявить один из 4 документов, подтверждающих отсутствие вируса.

В список документов вошли:

сертификат (бумажный или электронный) о полном курсе вакцинации против COVID-19 (действителен спустя 14 дней),

медицинское заключение, подтверждающее, что за последние полгода человек переболел COVID-19,

тест, подтверждающий наличие антител (действителен три месяца с момента сдачи),

экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Дополнительный ПЦР-тест по прибытии в Молдову делать не нужно.

Людям, которые не представят нужный документ, придется провести на карантине 14 дней.

"Такие лица должны заполнить электронную эпидемиологическую карту﻿, а также подписать декларацию о собственной ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах. В случае несовершеннолетних до 14 лет эпидемиологическая карточка и право на собственную ответственность заполняется и подписывается законным представителем или сопровождающим лицом" , - сообщила Госпогранслужба Украины.

На 7 день карантин можно будет прервать, если ПЦР-тест или экспресс-тест покажет отрицательный результат.

От карантина освобождаются: