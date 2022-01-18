Молдова ввела новые правила въезда
С понедельника, 17 января, Молдова поменяла правила въезда в страну, сообщает УНИАН.
В частности, въезжать смогут все граждане, независимо от уровня распространения COVID-19 в их странах, однако на границе им придется предъявить один из 4 документов, подтверждающих отсутствие вируса.
В список документов вошли:
- сертификат (бумажный или электронный) о полном курсе вакцинации против COVID-19 (действителен спустя 14 дней),
- медицинское заключение, подтверждающее, что за последние полгода человек переболел COVID-19,
- тест, подтверждающий наличие антител (действителен три месяца с момента сдачи),
- экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.
Дополнительный ПЦР-тест по прибытии в Молдову делать не нужно.
Людям, которые не представят нужный документ, придется провести на карантине 14 дней.
"Такие лица должны заполнить электронную эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию о собственной ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах. В случае несовершеннолетних до 14 лет эпидемиологическая карточка и право на собственную ответственность заполняется и подписывается законным представителем или сопровождающим лицом", - сообщила Госпогранслужба Украины.
На 7 день карантин можно будет прервать, если ПЦР-тест или экспресс-тест покажет отрицательный результат.
От карантина освобождаются:
- дети до 12 лет, у которых нет симптомов,
- учащиеся до 18 лет, приехавшие на учебу,
- граждане, приехавшие на лечение,
- транзитные пассажиры, которые должны будут покинуть Молдову в течение 24 часов.