ЕС определил 10 ключевых принципов в отношении России

Министры иностранных дел стран Европейского союза определили десять ключевых принципов для взаимодействия с Российской Федерацией, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД во французском Бресте.

"Мы определили определенное число ключевых элементов, являющихся основой решительной объединенной позиции Европейского Союза" , - сказал Боррель.

Первым пунктом он назвал то, что ЕС исключает попытку России создать сферы влияния в Европе. Во-вторых, в ЕС подтвердили главные принципы, поддерживающие европейскую безопасность. Они определены в Хельсинкском заключительном акте, Парижской хартии, и все страны договорились их поддерживать.

"В-третьих, мы снова подтвердили нашу солидарность с Украиной и странами Восточной Европы, являющимися нашими партнерами и которым угрожает Россия, и поддерживаем имеющиеся механизмы для мирного урегулирования конфликтов" , - сказал Боррель.

Четвертым пунктом Боррель назвал призыв в Россию перейти к деэскалации, а пятым одновременно ЕС призывает к переговорам и диалогу.

"Мы снова повторяем нашу настроенность отреагировать на атаки против Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную ответную цену. Это предусматривает ограничительные меры, которые будут приняты в координации с международными партнерами" , - сказал он.

Шестым пунктом является координация усилий США и НАТО.

"Седьмым, мы согласились усилить координацию с США и НАТО и усилить сотрудничество ЕС в рамках ОБСЕ" , - сказал Боррель.

Восьмым пунктом страны-члены выразили готовность участвовать в укреплении механизма обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, а также в создании мер по укреплению доверия.