Суд оштрафовал организатора вечеринки блогеров во Львове

Львовский суд оштрафовал блогера Александра Залиско за то, что тот нарушил правила карантина во время вечеринки в Доме ученых, сообщает InfoResist.

Судебное заседание прошло 13 января. Судья Олег Юркив постановил назначить блогеру 17 тысяч гривен штрафа за нарушение карантинных ограничений.

Отмечается, что самого блогера Залиско не было на судебном заседании. При этом его адвокат сказал, что блогер полностью признает свою вину и соглашается на минимально возможное наказание.