Только утилизация: ракеты Бундесвера ржавеют и плесневеют

У Бундесвера на складах имеется несколько тысяч непригодных к использованию ракет, которые, согласно отчетам, выделяют взрывоопасные вещества и иногда даже покрываются плесенью, сообщает ntv.de.

В конфиденциальном сообщении Минобороны от начала ноября указывалось, что в буксируемых ракетах типа DM59 обнаружены «нитроглицериновые выделения». Их использование заблокировано.

По некоторым данным, таких ракет более 4000. Как только технические расследования будут завершены, утилизация будет начата «немедленно».

На складе в Вермутсхаузене, Баден-Вюртемберг, в деревянных ящиках также хранится около 2500 ракет «Стрела». Боеприпасы будут «окисляться / корродировать с частичным образованием плесени, что может привести к повреждению складов боеприпасов, а также к «неудобствам для персонала». Утилизация ракет «застопорилась», и даже запросы СМИ не могли «ускорить процесс утилизации».

Кроме того, согласно отчету, имеется 139 ракет типа «ложная цель». Хотя они «в основном подвержены тем же проблемам старения», что и ракеты LAR, аномалии еще не выявлены.

Проблема известна с 2019 года

«Шпигель» уже писал о 110-миллиметровых ракетах LAR. Они также выделяют взрывоопасное вещество нитроглицерин. Все затронутые склады боеприпасов закрыты до дальнейшего уведомления, и « любое обращение с этими боеприпасами запрещено », — цитирует журнал конфиденциальный отчет министерства обороны за сентябрь.

Речь идет о 32 641 ракетах, которым уже более 30 лет и которые следует утилизировать. Проблема известна с весны 2019 года и до сих пор не решена.