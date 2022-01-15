В США подтвердили, что имеют данные о подготовке РФ провокации на Донбассе

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила информацию в СМИ о том, что у США есть информация о подготовке Россией провокации на Донбассе, сообщает Новое время.

Во время брифинга Псаки заявила, что у США есть данные о том, что Россия разместила на востоке Украины группу оперативников, обученных вести боевые действия в городских условиях и использовать взрывчатку. Цель их действий — сфабриковать повод для вторжения в Украину. По словам Псаки, "оперативники" могут провести ряд актов саботажа против российских марионеточных сил на Донбассе.

По информации Вашингтона, российские военные планируют начать провокации за несколько недель до вторжения РФ в Украину — в период между серединой января и серединой февраля.

Также у США есть данные о том, что российские агенты влияния уже начали распространять в СМИ и соцсетях фейки о якобы провокациях с украинской стороны. Псаки подчеркнула, что Россия уже использовала такой сценарий в 2014 году.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также подтвердил информацию о том, что Россия "активно работает над предлогом для потенциального вторжения в Украину". Провокация может выглядеть как нападение на русскоязычных людей в Украине.