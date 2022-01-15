США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили дальнейшие шаги после проведения Совета Россия-НАТО 12 января, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в сообщении Госдепа по результатам разговора.
"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога", - говорится в сообщении.
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО заявили о единстве в вопросе преданности дипломатическому пути разрешения конфликта и призвали Россию предпринять немедленные действия для деэскалации агрессии против Украины.