Прогноз курса валют на неделю

В первую полноценную рабочую неделю 2022 года резкое падение национальной валюты вынудило Национальный банк практически ежедневно проводить интервенции по продаже долларов на межбанковском валютном рынке. Но несмотря на это, к концу недели доллар преодолел психологический уровень 28 гривен.

Торги на межбанке﻿ после очередных «длинных выходных» открылись в понедельник 10 января на отметке 27,44/27,53 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»).

Сразу несколько факторов сработали на этой неделе против гривны. Во-первых, начали конвертировать праздничную выручку крупные ритейлерские сети. Во-вторых, напуганные обострением политической напряженности и заявлениями России, нерезиденты бросились распродавать облигации внутреннего госзайма и на полученную гривну покупать валюту, особо не задумываясь над ценой. В-третьих, почуяв легкий заработок, активизировались банки-спекулянты и начали наращивать свою валютную позицию. В-четвертых, вырос спрос на наличную валюту со стороны населения, и для обеспечения касс своих отделений банки начали покупать безналичный доллар (под последующий перевод в наличные). В то же время продавцы валюты, видя, как ежедневно растут котировки, заняли выжидательную позицию и продавали ровно столько, сколько нужно было гривны на ближайшие 1-2 дня.

Существенный перекос между предложением и спросом пришлось закрывать Национальному банку. Со вторника 11 января по пятницу 14 января регулятор продал 330,7 млн долларов – и все равно не смог не то, что остановить, а даже затормозить падение гривны. Закрыли неделю на отметке 27,99/28,02 гривен – на 51 копейку на покупке и на 52 копейки на продаже выше, чем неделей ранее.

Вслед за безналичным устремился вверх и наличный курс доллара. Ежедневные негативные новости в СМИ об агрессивных настроениях России и неудачных переговорах Россия-США, Россия-НАТО подтолкнули многих украинцев, а также мелкий и средний бизнес к желанию перевести гривневые сбережения в твердую наличную валюту, которая тоже стала расти в цене каждый день. Утром понедельника 10 января в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 27,56-27,57 гривен. К вечеру четверга 13 января наличный «американец» в столице подорожал до 27,99-28,00 гривен, а ровно через сутки его цена выросла до 28,15 гривен. Таким образом, за неделю наличный доллар вырос в цене на 59 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX в понедельник 10 января опустился с 1,1360 до 1,1285 доллара, но уже со вторника начал расти и в пятницу достиг отметки 1,1481 доллара на фоне общего ослабления американского доллара. К концу недели доллар несколько отвоевал утерянные позиции. Закрыли неделю на уровне 1,1417 – на 55 пунктов выше, чем неделей ранее. Курс наличного евро на уходящей неделе рос под воздействием сразу двух факторов: роста евро на FOREX и падения гривны в Украине. Утром понедельника 10 января евро в столице продавали по 31,10-31,13 гривен, а вечером пятницы 14 января – по 32,15-32,18 гривен. За неделю евро подорожал на одну гривну и 5 копеек.

Резкая риторика руководителей МИД России во время переговоров Россия-НАТО, состоявшихся на уходящей неделе, вызвала очередную волну падения российского рубля, еле оправившегося после событий в Казахстане неделей ранее. Всего за два дня (13 и 14 января) рубль упал с 74,40 до 77 рублей за доллар. Не помог рублю даже рост мировых цен на нефть (популярная марка Brent за последние десять дней подорожала почти на 10 долларов за баррель, что составило 11,7%). Закрыли неделю на отметке 76,23 рублей за доллар (на 46 копеек хуже, чем неделей ранее). Наличный рубль в столице в течение недели подорожал на 7 копеек - с 3,63-3,65 до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Факторы, вызвавшие ослабление гривны на уходящей неделе, частично сохранятся и на следующей. В случае, если уже в понедельник Национальный банк не предпримет жесткие меры с целью вернуть доллар ниже уровня 28 гривен, его рост продолжится в направлении 28,50-28,60 гривен. Национальному банку придется принимать какое-то решение: на 20 января запланировано очередное заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики; будет решаться вопрос дальнейшего повышения учетной ставки. Резкое падение гривны потребует не менее резкого поднятия ставки, чему всячески противится нынешнее руководство главного банка страны. Волатильность торгов на межбанковском валютном рынке на следующей неделе сохранится на высоком уровне; ожидаются резкие колебания цены и на наличном валютном рынке. Диапазон для наличного доллара на следующей неделе - 27,90-28,50 гривен. В случае негативного развития событий нельзя исключать рост и выше указанного ориентира.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю сдвинем вверх: 1,1320-1,1600 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,80 до 32,60 гривен за один евро.

Следующая неделя будет сложной для российского рубля. Конечно, рост цен на нефть в мире и природный газ в Европе оказывает поддержку российской валюте. Но геополитические факторы, угроза введения новых санкций отпугивают иностранных инвесторов; они начинают сокращать свои вложения в ОФЗ (облигации федерального займа, аналог украинских ОВГЗ) и выходить в валюту, что давит на рубль. Поэтому высокая волатильность пары доллар/рубль сохранится и на следующей неделе. Рубль будет совершать резкие движения в коридоре 74,5-77,5 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,80 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,65-3,77 гривен за 10 российских рублей.