Путин должен выбрать между санкциями и переговорами – Белый дом

Дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от кремлевского руководства, которое должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров, сообщает Укринформ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, какое решение они примут" , – отметила официальный представитель администрации.

Она подчеркнула, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, "это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы тех, что имели место в 2014 году". Если же в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и переговорах, "мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают", отметила пресс-секретарь Белого дома.