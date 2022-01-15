В Украине из-за непогоды без света 1400 населенных пунктов

По состоянию на утро 15 января в Украине в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) обесточено 1418 населенных пунктов в 16 областях, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В частности, во Львовской области без электроснабжения остались 226 населенных пунктов, Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой – 28, Ровенской – 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.