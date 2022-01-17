Назван витамин, недостаток которого может привести к болезни Альцгеймера

Витамин В12 необходим для здорового функционирования организма. Если его уровень низок – резко повышается риск возникновения сердечного приступа, болезни Альцгеймера и инфекционных заболеваний, сообщает Обозреватель.

Витамин В12 не синтезируется в организме человека самостоятельно, а потому должен поступать извне, вместе с едой и содержится исключительно в продуктах животного происхождения.

Он способен укрепить память, иммунитет, поддержать здоровье сердца, он же является одним из основных витаминов в период пандемии.

Специалист отметил, что получить данный витамин из продуктов стало сложнее. Всему виной чрезмерное использование в аграрном секторе пестицидов, интенсивное воздействие на почву синтетических удобрений, отсутствие отдыха для почвы. В таких условиях, значительно снизилось число бактерий, способных синтезировать В12.

Витамин В12 не синтезируется в организме человека и должен поступать извне. Источник: Unsplash

"У животных, которые теперь выращивают на кормах без использования органических удобрений, уровень витамина В12 также снижается" , – сказал специалист.

Нехватка В12 ведет к ряду симптомов и понять, что в организме возник дефицит данного витамина можно, если человек испытывает: постоянную усталость, он стал забывчивым, рассеянным, он не может сконцентрироваться на выполнении задач, он плохо контролирует движения, у него нет аппетита, его тревожит бессонница, головокружения, онемение конечностей, у него наблюдается отечность языка, ожирение, одышка, бледность кожи, а во многих ситуациях, он начинает чувствовать себя глупым из-за снижения интеллектуальных способностей.

В каких продуктах содержится В12

Витамин В12 содержится в субпродуктах, таких как печень, селезенка, морепродуктах, таких как устрицы, креветки, в форели, сельди, скумбрии, тунце, а также в яйцах, молоке, йогурте, сыре.

Как проводится лечение

Чтобы понять, что проблема в организме именно из-за нехватки В12 – необходимо сделать анализ кровь.

Нужно ли принимать добавки

Препараты с витамином В12 часто используют без надобности и сверх меры с представлением о том, что это "укрепляет мозг", "помогает от слабоумия", "предотвращает инсульт". Людям с нормальным уровнем витамина В12 эти препараты не рекомендуются, но сбалансированное питание и включение в рацион продуктов с В12 – необходимо.