Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В пятницу котировки безналичного доллара поднялись выше психологического уровня 28 гривен. Национальный банк опять провел две интервенции и продал более 100 млн долларов, но смог лишь немного замедлить падение гривны.

Продавцы валюты, видя, что доллар ежедневно дорожает, сократили предложение до минимума. Возможно, сегодня их активность будет выше: 28 гривен и выше – отличная цена для продажи. Тем более, что у экспортеров уже закончилась гривна, полученная в конце прошлого года в рамках компенсации НДС. Однако все они ждут от Нацбанка сигнал, что доллар не будет дорожать сильнее; таким может стать, например, крупная интервенция на старте торгов.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,97/28,05 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу подорожал еще на 10 копеек. Утром его продавали по 28,05-28,07 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 28,15-28,17 гривен. На выходных доллар продавали по 28,15-28,17 гривен. Разрыв между наличным и безналичным долларом сохраняется на уровне 15 копеек. Сегодня утром в столице доллар начнут продавать по той же цене. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. В случае, если Национальный банк все же займет жесткую позицию по удержанию гривны от дальнейшего падения, на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу достиг отметки 1,1481 доллара, после чего скорректировался вниз до отметки 1,1398 на фоне возобновления роста доллара против остальных валют после трехдневного падения. Утром понедельника евро пытается продолжить рост и уже поднялся до 1,1422 доллара. Наличный евро в пятницу подорожал еще на 10 копеек, синхронно с ростом цены наличного доллара: утром оптовые обменные пункты столицы продавали евро по 32,05-32,08 гривен, а к вечеру ценник достиг 32,15-32,18 гривен. На выходных евро продавали по 32,07-32,10 гривен; по такой же цене его начнут продавать и в понедельник утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Евро сильно рос в цене на прошлой неделе; сегодня не ожидается существенных изменений его цены.