ПриватБанк снизил комиссию за оплату через POS-терминалы

С 15 января 2022 года «ПриватБанк» снизил размер комиссии за услуги эквайринга (прием платежей по банковским картам) для бизнес-клиентов в торговых точках до 1,8% от суммы покупки. Такой тариф будет действовать как для новых, так и для существующих клиентов банка, сообщает AIN.ua.

Раньше комиссия составляла от 2% в зависимости от банковской операции. Размер абонплаты в месяц не изменился и составляет 400 грн.

Для клиентов, которые подключатся к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет действовать автоматически.

Это стало возможным после того, как 12 ноября 2021 Антимонопольный комитет Украины принял решение о поэтапном снижении ставок интерчейндж, начиная с 26 ноября 2021 года.

В соответствии с концом ноября Visa и Mastercard ввели в действие новый размер комиссии интерчейндж — теперь она составляет 1,2% и распространяется на безналичные операции по картам Visa и Mastercard в Украине для физических лиц как в физических торговых точках, так и в онлайне.